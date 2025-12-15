«Всё лучшее сразу»: стилист посоветовал образы для корпоратива
Стилист Лисовец: на корпоратив не стоит надевать «всё лучшее сразу»
Вульгарный наряд на корпоративе может испортить репутацию. Об этом предупредил эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.
По словам эксперта, на корпоративе нет дресс-кода, а это значит, что можно показать себя во всей красе. Тем не менее важно не перестараться в этом вопросе, уточнил он.
Лисовец напомнил, что офисный дресс-код и наряд на корпоратив — вещи разные, поэтому на праздник вы можете показать себя во всём блеске, но важно не переусердствовать.
«Не приветствуются слишком вульгарные наряды, ни в коем случае не стоит использовать "всё лучшее и сразу". То есть не пытайтесь выглядеть броско, ярко или вульгарно. Это может испортить репутацию, и уже через час-два такой образ будет выглядеть очень потрёпанным и несимпатичным», — сказал Лисовец в беседе с Life.ru.
По его словам, беспроигрышным вариантом для корпоратива станут каблуки, платье и лёгкая причёска. Женщины с красивыми ногами могут выбрать платье мини, однако оно не должно быть вульгарным.
Мужчинам Лисовец посоветовал выбрать джинсы с рубашкой или пиджаком. Кроме того, можно добавить к образу галстук, поскольку этот аксессуар снова в тренде.