«Всё лучшее сразу»: стилист посоветовал образы для корпоратива

15 декабря 2025, 16:16

Стилист Лисовец: на корпоратив не стоит надевать «всё лучшее сразу»

Фото: iStock/Punnarong

Вульгарный наряд на корпоративе может испортить репутацию. Об этом предупредил эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.





По словам эксперта, на корпоративе нет дресс-кода, а это значит, что можно показать себя во всей красе. Тем не менее важно не перестараться в этом вопросе, уточнил он.



Лисовец напомнил, что офисный дресс-код и наряд на корпоратив — вещи разные, поэтому на праздник вы можете показать себя во всём блеске, но важно не переусердствовать.





«Не приветствуются слишком вульгарные наряды, ни в коем случае не стоит использовать "всё лучшее и сразу". То есть не пытайтесь выглядеть броско, ярко или вульгарно. Это может испортить репутацию, и уже через час-два такой образ будет выглядеть очень потрёпанным и несимпатичным», — сказал Лисовец в беседе с Life.ru.