«Лошадка может обидеться»: Влад Лисовец будет праздновать Новый год без трусов

08 декабря 2025, 20:58

Влад Лисовец рассказал, в какие цвета стоит одеться на Новый год

Влад Лисовец (Фото: Instagram* / @vladislavlisovets)

Стилист Влад Лисовец поделился в шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой рекомендациями по выбору одежды для встречи года Лошади и неожиданно признался, что в новогоднюю ночь может и вовсе обойтись без нижнего белья.





Впрочем, позже он уточнил, что всё же планирует приобрести простые недорогие трусы, чтобы не упустить удачу в следующем году.





«Чёрный нельзя, лошадка может обидеться. Буду в красном костюме, возьму трусы рублей за 500, новые, чистые, может даже в клеточку… Многие могут купить красные носки. Вообще новогоднюю ночь встречаем в красном, оранжевом, глубоком жёлтом цвете», — рассказал Лисовец.