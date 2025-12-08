«Лошадка может обидеться»: Влад Лисовец будет праздновать Новый год без трусов
Влад Лисовец рассказал, в какие цвета стоит одеться на Новый год
Стилист Влад Лисовец поделился в шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой рекомендациями по выбору одежды для встречи года Лошади и неожиданно признался, что в новогоднюю ночь может и вовсе обойтись без нижнего белья.
Впрочем, позже он уточнил, что всё же планирует приобрести простые недорогие трусы, чтобы не упустить удачу в следующем году.
«Чёрный нельзя, лошадка может обидеться. Буду в красном костюме, возьму трусы рублей за 500, новые, чистые, может даже в клеточку… Многие могут купить красные носки. Вообще новогоднюю ночь встречаем в красном, оранжевом, глубоком жёлтом цвете», — рассказал Лисовец.Лисовец подчеркнул, что выбирать стоит практичные вещи, которые пригодятся и после праздников — главное, чтобы цвет соответствовал символике года.