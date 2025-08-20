Экономист рассказала, как решить проблему с деньгами, которых всегда не хватает

20 августа 2025, 11:10

Экономист Чурилова: чтобы денег на все хватало, нужно вести учет

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Деньги — это то, что зачастую вызывает больший стресс у россиян, ведь их всегда не хватает. Казалось бы, получил зарплату, а через пару дней ее уже нет.





Экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы смарт-инвестиций, эксперт национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова в беседе с «Радио 1» заявила, что основная проблема нехватки финансов — неумение управлять своим бюджетом.





«Существует понятие "инфляция образа жизни" — как только у человека поднимается зарплата, он не начинает формировать подушку безопасности, а увеличивает расходы. И именно здесь кроется причина постоянных финансовых дыр», — сказала она.

«Дальше можно договориться с собой: живем на определенную зарплату, а приходящие премии или дополнительные финансы направляем в формирование подушки безопасности. Можно, кстати, использовать карты с кэшбэком — кажется, что небольшие суммы, но в год может накопиться тысяч 20 или 30», — объяснила экономист.

«Брать в оборот те же налоговые вычеты, чтобы получить обратно сумму от государства и направить в сбережения. Подушка безопасности не формируется быстро, за несколько месяцев не получится это сделать, но можно постепенно», — завершила Чурилова.