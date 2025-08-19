Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

19 августа 2025, 16:26

МВД предупредило, что мошенники предлагают пенсионерам заменить цифровое ТВ

Фото: iStock/Diy13

Мошенники звонят пенсионерам и предлагают им заменить цифровое ТВ, после чего запугивают их взломом аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом предупредило МВД в беседе с РИА Новости.