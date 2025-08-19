Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники звонят пенсионерам и предлагают им заменить цифровое ТВ, после чего запугивают их взломом аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом предупредило МВД в беседе с РИА Новости.
В МВД разъяснили, что злоумышленники пытаются обмануть пожилых людей, убеждая их назвать код из СМС-сообщения, который якобы необходим для обновления телевизионной сетки в доме и перехода на цифровое телевидение.
После того как человек предоставит код, ему звонит мошенник, который представляется сотрудником Роскомнадзора. Он сообщает, что аккаунт жертвы на портале «Госуслуги» якобы был взломан. Также преступник утверждает, что на человека была оформлена доверенность, которая позволяет распоряжаться банковскими счетами.
Затем злоумышленники предлагают перевести деньги на новые карты, которые на самом деле являются поддельными, добавили в ведомстве.
