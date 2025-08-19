Стало известно, от чего зависит финансовое счастье россиян

19 августа 2025, 11:25

Экономист Чурилова: на финансовое счастье россиян влияет сравнение с другими

Фото: istockphoto/Deagreez

По данным аналитического центра ВЦИОМ, дохода в размере около 227 тысяч рублей ежемесячно хватит среднестатистическому россиянину, чтобы почувствовать себя счастливым. Эта сумма сопоставима примерно с 2,5 средней зарплаты по стране. Москвичам и петербуржцам для счастья нужно примерно 695 тысяч рублей в месяц, а респондентам из сельской местности хватило бы и 116,5 тысяч рублей.





Экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы смарт-инвестиций, эксперт национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова в беседе с «Радио 1» заявила, что главный фактор ощущения счастья — регион проживания, потому что стоимость жизни включает в себя жилье, продукты и услуги.





«Также это возраст и жизненный этап. Молодежь имеет высокие амбиции и потребность в стартовом капитале. Им нужно квартиру купить, ипотеку заплатить, они живут в активном поиске, который требует дополнительных денег. А, например, пенсионеры, обычно фокусируются на базовых нуждах, на своем здоровье», — объяснила она.

«Еще отмечу социальное сравнение, когда восприятие благополучия зависит от того, кто рядом. Если у нас в сельской местности люди, которые получают небольшие зарплаты, то их соседи будут равняться на них. Если мы возьмем крупный город, то здесь больше возможностей увидеть какие-то дорогие машины, одежду, еще что-то. И сразу происходит социальное сравнение, хочется лучше и лучше», — дополнила Чурилова.