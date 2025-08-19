Стало известно, от чего зависит финансовое счастье россиян
Экономист Чурилова: на финансовое счастье россиян влияет сравнение с другими
По данным аналитического центра ВЦИОМ, дохода в размере около 227 тысяч рублей ежемесячно хватит среднестатистическому россиянину, чтобы почувствовать себя счастливым. Эта сумма сопоставима примерно с 2,5 средней зарплаты по стране. Москвичам и петербуржцам для счастья нужно примерно 695 тысяч рублей в месяц, а респондентам из сельской местности хватило бы и 116,5 тысяч рублей.
Экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы смарт-инвестиций, эксперт национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова в беседе с «Радио 1» заявила, что главный фактор ощущения счастья — регион проживания, потому что стоимость жизни включает в себя жилье, продукты и услуги.
«Также это возраст и жизненный этап. Молодежь имеет высокие амбиции и потребность в стартовом капитале. Им нужно квартиру купить, ипотеку заплатить, они живут в активном поиске, который требует дополнительных денег. А, например, пенсионеры, обычно фокусируются на базовых нуждах, на своем здоровье», — объяснила она.
По словам эксперта, не стоит забывать об инфляции, потому что рост цен напрямую влияет на необходимую сумму для счастья.
«Еще отмечу социальное сравнение, когда восприятие благополучия зависит от того, кто рядом. Если у нас в сельской местности люди, которые получают небольшие зарплаты, то их соседи будут равняться на них. Если мы возьмем крупный город, то здесь больше возможностей увидеть какие-то дорогие машины, одежду, еще что-то. И сразу происходит социальное сравнение, хочется лучше и лучше», — дополнила Чурилова.