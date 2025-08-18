Россиянин лишился многомиллионного наследства из-за мошенников
В Забайкальском крае семейная пара, которую злоумышленники убедили в причастности к финансированию иностранного государства, отдала им больше 10 млн рублей. Об этом информирует краевое УМВД.
В мае этого года житель города Борзя получил сообщение от неизвестного, который представился сотрудником Федеральной службы безопасности. В сообщении говорилось, что мужчина подозревается в финансировании украинской армии. Испугавшись, он решил «сотрудничать» с неизвестным, чтобы разобраться в ситуации.
Мошенники использовали различные уловки, чтобы выманить у мужчины все сбережения, которые достались ему от родителей. Они также заставили его взять кредиты.
Через месяц россиянин рассказал о случившемся своей жене, которая тоже поверила мошенникам и перевела им все деньги со своих счетов. Позже преступники узнали, что у супругов есть квартира в Томске. Они пригрозили им несанкционированным кредитом под залог недвижимости и заставили продать квартиру.
Жительница Забайкалья отправилась в Томск, оформила сделку и перевела мошенникам почти 4 миллиона рублей, полученные от продажи квартиры.
Только в августе сын пары узнал о том, что родители общаются с мошенниками, и убедил их обратиться в полицию. В настоящее время ведется расследование.
