Россиянин лишился многомиллионного наследства из-за мошенников

18 августа 2025, 13:08

В Забайкалье супруги поверили угрозам мошенников и потеряли более 10 млн рублей

Фото: iStock/artoleshko

В Забайкальском крае семейная пара, которую злоумышленники убедили в причастности к финансированию иностранного государства, отдала им больше 10 млн рублей. Об этом информирует краевое УМВД.