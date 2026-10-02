«Экспериментальный момент»: Психолог назвала главную проблему между мужчинами и женщинами

02 октября 2026, 11:51

Психолог Сальникова: главной проблемой мужчин и женщин является изменение устоев

Фото: IStock/DragonImages

Патриархальные и матриархальные устои меняются прямо на наших глазах. И, по мнению психологов, единого правильного сценария, подходящего всем, пока нет.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, что в современном мире тема распределения ролей в паре стала супер-актуальной, потому что традиционные устои действительно меняются. Мужчины всё чаще хотят, чтобы женщина зарабатывала и несла финансовую ответственность, но при этом не все еще готовы разделять с ней другую ответственность — детей и домашний быт.





«При этом меняются и женские установки. Есть целый пласт женщин (особенно заметный в нашей стране), который по-прежнему стоит за традиционную модель: женщина — это семья, дом, а все финансы на муже. Таких много, это тоже окей, если вам окей», — подчеркнула она.

«Отсюда вырастает следующая проблема: как в этой новой реальности создавать семью, как искать партнёра, не унижая его самооценку, при этом находя равного по духу — и оставаясь достигатором на работе, но милой и нежной дома. Это буквально экспериментальный момент, в котором мы находимся и наблюдаем разные варианты развития. Нет каких-то правильных или неправильных действий. Если вам окей — то окей. Но очень важно разговаривать об этом с партнёром и думать самостоятельно», — объяснила Сальникова.