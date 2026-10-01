Психолог Катаева призвала не обсуждать с партнером детали прошлых интимных отношений
Семейный психолог Яна Катаева посоветовала не посвящать партнера в количество и подробности прежних интимных связей. По ее мнению, такие признания редко укрепляют отношения и способны вызвать болезненные переживания.
В беседе с NEWS.ru специалист объяснила, что сведения о прошлом нередко становятся поводом для сравнений, неуверенности и ревности. Людям важно чувствовать ценность и неповторимость своего союза, поэтому излишняя откровенность на эту тему может нарушить доверие.
При этом полностью исключать разговоры о прежнем опыте не стоит. Катаева считает полезным делиться тем, как значимые отношения повлияли на человека, какие опасения оставили и почему некоторые ситуации вызывают сильную реакцию.
Открытый разговор помогает партнерам лучше понимать причины недоверия, тревоги или потребности в подтверждении чувств, подчеркнула психолог.
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