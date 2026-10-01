«Подстраивает отдых»: Психолог объяснила, как начинается алкоголизм
Психолог Вишнякова: регулярное употребление спиртного ведёт к зависимости
Клинический психолог Светлана Вишнякова рассказала, что алкоголь усиливает выброс дофамина и других веществ. Они быстро снимают тревогу, замедляют мышление и расслабляют мышцы. Поэтому мозг быстро начинает считать, что спиртное помогает бороться со стрессом.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что через несколько часов алкоголь перерабатывается, и мозг входит в состояние похмельной тревоги, раздражительности и беспричинного страха. Это запускает новый виток возбуждения.
«Такое регулярное и неумеренное злоупотребление алкоголем — основная почва для формирования настоящей алкогольной зависимости. Человек начинает пить сначала по праздникам, потом по выходным, ещё не сформирована психическая и физическая зависимость. На этом этапе ещё есть контроль за количеством выпитого, нет тяги выпить ещё. Человек заботится о семье, хорошо выглядит, но всё больше подстраивает свой отдых под алкоголь», — сказала Светлана.По словам Вишняковой, со временем доза и частота растут. Психолог предупредила: если человек не может остановиться в компании, не ходит на мероприятия без алкоголя и ссорится с семьёй из-за привычки — это настораживающие факторы. Она отметила, что наследственность, среда и традиции играют важную роль.