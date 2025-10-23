Эксперт назвал главную ошибку в преподавании истории в российских школах

23 октября 2025, 14:11

Историк Снегуров: на уроках истории должна быть дискуссия

Фото: istockphoto/SimoneN

Минобрнауки предложило включить ЕГЭ по истории в список обязательных экзаменов для поступления на такие популярные направления, как юриспруденция, социология, реклама и связи с общественностью. С марта 2026 года профильные университеты смогут самостоятельно выбирать, какой экзамен сделать обязательным — обществознание или историю. Таким образом, первые абитуриенты, которых коснутся эти изменения, будут поступать в 2027 году.





Историк, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с «Радио 1» поддержал эту идею, отметив, что она дает вузам большую автономию в выборе критериев для отбора абитуриентов.





«Это оправдано. Если вузы выбирают данный экзамен, то, значит, он им нужен для обучения студентов. Здесь пейзаж достаточно простой», — заявил он.

«Это метание от одного предмета к другому, жонглирование часами, изменение формата в расписании», — считает педагог.

«Запоминание дат и событий — это необходимый фундамент. Однако сам по себе он еще не здание. А здание — это как раз понимание причинно-следственных связей, умение анализировать исторические процессы», — пояснил Снегуров.

«На уроке нет рассказа, беседы, диалога. Должно быть внедрение в суть темы, ее настоящее обсуждение», — констатировал педагог.