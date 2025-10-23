Эксперт назвал главную ошибку в преподавании истории в российских школах
Историк Снегуров: на уроках истории должна быть дискуссия
Минобрнауки предложило включить ЕГЭ по истории в список обязательных экзаменов для поступления на такие популярные направления, как юриспруденция, социология, реклама и связи с общественностью. С марта 2026 года профильные университеты смогут самостоятельно выбирать, какой экзамен сделать обязательным — обществознание или историю. Таким образом, первые абитуриенты, которых коснутся эти изменения, будут поступать в 2027 году.
Историк, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с «Радио 1» поддержал эту идею, отметив, что она дает вузам большую автономию в выборе критериев для отбора абитуриентов.
«Это оправдано. Если вузы выбирают данный экзамен, то, значит, он им нужен для обучения студентов. Здесь пейзаж достаточно простой», — заявил он.
Отвечая на вопрос о том, как нововведение повлияет на школу, эксперт указал на системные проблемы, которые выходят далеко за рамки простой смены экзамена.
«Это метание от одного предмета к другому, жонглирование часами, изменение формата в расписании», — считает педагог.
По его словам, куда важнее административных изменений — повысить общий уровень преподавания истории, который, по его оценке, находится «на весьма посредственном уровне». Решение он видит не в постоянных инновациях, а в применении уже существующих эффективных методик и дидактик, а также в привлечении в школы новых квалифицированных кадров.
«Запоминание дат и событий — это необходимый фундамент. Однако сам по себе он еще не здание. А здание — это как раз понимание причинно-следственных связей, умение анализировать исторические процессы», — пояснил Снегуров.
Он раскритиковал формат уроков, сводящихся к просмотру презентаций и поверхностным вопросам, подчеркнув, что для формирования исторического сознания необходима настоящая дискуссия.
«На уроке нет рассказа, беседы, диалога. Должно быть внедрение в суть темы, ее настоящее обсуждение», — констатировал педагог.