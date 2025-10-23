Семьи с детьми получат ноябрьские выплаты досрочно для подготовки к праздникам
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков сообщил о досрочных выплатах для семей с детьми. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Социальный фонд России».
Это решение позволит родителям подготовиться к праздникам без лишней суеты.
Выплаты за октябрь поступят на счета 1 ноября. Родители получат единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и поддержку на первого ребенка до 3 лет. Беременные женщины, оформившие единое пособие, и семьи призывников также получат финансовую помощь.
Досрочные выплаты станут отличной поддержкой в преддверии праздничных дней.
День народного единства — один из самых молодых государственных праздников современной России. Однако события, лежащие в его основе, относятся к XVII веку и играют ключевую роль в истории страны. Почему этот день стал символом сплоченности народа и как пройдут выходные в 2025 году, читайте в материале «Радио 1».
