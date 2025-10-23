В ЕГЭ может появиться новый предмет

23 октября 2025, 12:27

В ЕГЭ может появиться предмет «Духовно-нравственная культура России»

Фото: istockphoto/shironosov

Предмет «Духовно‑нравственная культура России» могут включить в число дисциплин для сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.





Дисциплину начнут преподавать в школах с 2026–2027 учебного года. Её цель — формирование у учащихся мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно‑нравственных ценностях.





«Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственная культура России — прим. ред.) войдут в Единый государственный экзамен», — сказал Кравцов на форуме учителей истории и обществознания.