В ЕГЭ может появиться новый предмет

В ЕГЭ может появиться предмет «Духовно-нравственная культура России»
Предмет «Духовно‑нравственная культура России» могут включить в число дисциплин для сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.
Дисциплину начнут преподавать в школах с 2026–2027 учебного года. Её цель — формирование у учащихся мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно‑нравственных ценностях.
«Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР (Духовно-нравственная культура России — прим. ред.) войдут в Единый государственный экзамен», — сказал Кравцов на форуме учителей истории и обществознания.
Мероприятие проходит по инициативе Минпросвещения при поддержке Российского общества «Знание», Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева и Российского военно‑исторического общества.