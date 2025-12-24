Эксперт назвал главную проблему российской роботизации

24 декабря 2025, 12:46

Директор корпорации роботов Зархи: кадровый голод тормозит технологический рывок

Фото: istockphoto / Blue Planet Studio

В условиях, когда поставлена цель войти в число мировых лидеров по промышленной роботизации, ключевым вызовом для российских предприятий остаётся нехватка квалифицированных инженеров. Именно этот «кадровый голод» может замедлить технологический рывок.





Генеральный директор корпорации роботов Артур Зархи в беседе с «Радио 1» отметил, что, несмотря на позитивную динамику и государственные льготы, без достаточного количества специалистов эффективное внедрение автоматизации на производствах будет крайне затруднено.

«Роботизация в России развивается, но неравномерно, и по плотности роботов мы пока отстаем от мировых лидеров. Однако динамика последних 2-3 лет обнадеживает: все больше компаний начинают внедрять робототехнику. Лидируют традиционно автомобилестроение и металлообработка — те сферы, где роботы помогают компенсировать нехватку кадров», — пояснил Зархи.

«Государственные меры поддержки, например, налоговые вычеты, критически важны, особенно для малого и среднего бизнеса, так как снижают высокий порог входа. Что касается конкурентоспособности, российские разработки сегодня часто сильны в программном обеспечении, создаваемом под конкретные задачи, а в производстве самих «железных» платформ мы еще наверстываем упущенное. Но текущая ситуация стала мощным мотиватором для развития собственных решений», — заключил эксперт.