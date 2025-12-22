Подмосковье подписало соглашение с четырьмя компаниями о производстве роботов
Четыре компании выразили готовность запустить производство промышленных роботом на территории Московской области. Они уже подписали с регионом соответствующие предварительные соглашения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
Стимулом к открытию этих производств стала новая региональная программа поддержки в сфере робототехники. Своим мощности компании разместят на арендованных площадях в государственных индустриальных парках (ГИП). Сейчас ведётся строительство объектов под аренду.
«Мы подписали предварительное соглашение с четырьмя компаниями, которые занимаются производством роботов. В рамках программы поддержки первые два с половиной года они будут платить за аренду один рубль», — рассказала зампред областного правительства —министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Она добавила, что первый объект в ГИП площадью 30 тысяч квадратных метров уже практически зарезервирован.