Подмосковье подписало соглашение с четырьмя компаниями о производстве роботов

22 декабря 2025, 09:48

оригинал Фото: медиасток.рф

Четыре компании выразили готовность запустить производство промышленных роботом на территории Московской области. Они уже подписали с регионом соответствующие предварительные соглашения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.





Стимулом к открытию этих производств стала новая региональная программа поддержки в сфере робототехники. Своим мощности компании разместят на арендованных площадях в государственных индустриальных парках (ГИП). Сейчас ведётся строительство объектов под аренду.





«Мы подписали предварительное соглашение с четырьмя компаниями, которые занимаются производством роботов. В рамках программы поддержки первые два с половиной года они будут платить за аренду один рубль», — рассказала зампред областного правительства —министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.