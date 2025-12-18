На работу в МФЦ в Мытищах вышел робот
Высокотехнологичный робот стал сотрудником офиса «Мои документы» на улице Карла Маркса в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
О том, что входит в обязанности нового работника, рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
«Робот встречает посетителей, перемещается по залу, консультирует по самым востребованным услугам и оперативно проверяет статус заявлений. Посетителям он обеспечивает мгновенный доступ к информации без очереди, а администрацию МФЦ освобождает от рутинных запросов и даёт возможность сосредоточиться на сложных задачах», — пояснила Куртяник.Робот может проконсультировать посетителей по 50 услугам, в том числе по получению выписки из домовой книги и из ЕГРН, постановке на регистрационный учёт граждан России, присвоению статуса многодетной семьи, выдаче и замене паспорта и пр. Кроме того, робот умеет читать стихи и танцевать.