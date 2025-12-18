На работу в МФЦ в Мытищах вышел робот

18 декабря 2025, 09:53

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Высокотехнологичный робот стал сотрудником офиса «Мои документы» на улице Карла Маркса в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.





О том, что входит в обязанности нового работника, рассказала глава министерства Надежда Куртяник.





«Робот встречает посетителей, перемещается по залу, консультирует по самым востребованным услугам и оперативно проверяет статус заявлений. Посетителям он обеспечивает мгновенный доступ к информации без очереди, а администрацию МФЦ освобождает от рутинных запросов и даёт возможность сосредоточиться на сложных задачах», — пояснила Куртяник.