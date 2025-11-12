Подмосковье инвестирует в развитие робототехники

12 ноября 2025, 15:25

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области запускают новую программу поддержки предприятий, работающих в сфере робототехники. Об этом рассказала заместитель председателя Правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева в ходе публичных слушаний по проекту бюджета в Мособлдуме.