Подмосковье инвестирует в развитие робототехники
В Московской области запускают новую программу поддержки предприятий, работающих в сфере робототехники. Об этом рассказала заместитель председателя Правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева в ходе публичных слушаний по проекту бюджета в Мособлдуме.
Регион делает ставку на развитие современных технологий и привлечение компаний, которые создают и внедряют в свою работу роботов.
Подмосковье запускает новое направление поддержки. Предприятия смогут получать субсидии, льготы и размещаться на готовых площадках индустриальных парков на льготных условиях.
Компании смогут вернуть до 20% затрат на строительство новых производственных мощностей. Для бизнеса предусмотрели и льготную аренду, в том числе на территориях государственных индустриальных парков.
Кроме того, в Московской области вводят дополнительные меры стимулирования для предприятий, которые внедряют роботов в производство. Среди них — инвестиционные налоговые вычеты и льготы по налогу на имущество.
В начале августа 2025 года губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым дали старт строительству сразу трех госиндустриальных парков в Подмосковье — «Ключ» в Дмитровском, «Импульс» в Раменском и ГИП в Жуковском.
