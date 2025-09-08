Эксперт назвала главную проблему современного общества, способную разрушить мир

08 сентября 2025, 11:50

Эксперт Лукинова: главная проблема общества — цифровая привязанность

Фото: Istock/dikushin

Цифровой детокс становится главным трендом будущего десятилетия, именно так эксперты комментируют результаты нового опроса об отдыхе россиян. Выяснилось, что полностью отказаться от общения в отпуске могут лишь 13% граждан, при этом 73% сотрудников спокойно относятся к тому, что их коллеги не отвечают в отпуске.





Эксперт по цифровым коммуникациям, цифровому этикету, деловой переписке, преподаватель РАНХиГС и автор телеграм-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова в беседе с «Радио 1» заявила, что современное общество не до конца осознает проблему цифровой привязанности.





«Это серьезная проблема, и когда мы начнем это понимать, то нужно думать о решении. Сейчас человек буквально носит свое рабочее место с собой из-за разных цифровых средств», — сказала она.

«Например, где-то работодатель намеренно и специально делает все возможное, чтобы сотрудники отдыхали, отключались полностью, а потом возвращались на работу с силами. А где-то, наоборот — работодатель договаривается с сотрудником, чтобы тот был на связи всегда и везде. Здесь нужно прояснить, тогда не будет никаких претензий и недовольств», — объяснила Лукинова.

«Многозадачность заставляет нас распылять внимание, поэтому мы начинаем работать хуже. Когда есть возможность сконцентрироваться на одном и выполнить это глубоко и хорошо, то результат будет намного лучше», — заключила собеседница.