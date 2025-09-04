Россиянам раскрыли, как некомфортное рабочее пространство влияет на здоровье

04 сентября 2025, 23:38

Биохакер Молоствова: некомфортное рабочее пространство может вызвать стресс

Фото: iStock/littlehenrabi

Неудобные позы во время работы за компьютером приводят к хроническим болям в спине, а неудобное пространство для работы вызывает стресс. Об этом рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.





Для сохранения здоровья и продуктивности необходимо создать вокруг себя комфортное рабочее пространство, чтобы минимизировать физическое, психологическое и эмоциональное напряжение, отметила специалист.





«Наше здоровье на 80% определяется ежедневными привычками, которые формируются в результате взаимодействия с окружающим пространством. Городская среда порой оказывается далеко не идеальной и может быть агрессивной к человеку, поэтому она требует оптимизации, чтобы помочь нам отказаться от деструктивных привычек», — рассказала Молоствова в беседе с RuNews24.ru.