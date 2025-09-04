Россиянам раскрыли, как некомфортное рабочее пространство влияет на здоровье
Биохакер Молоствова: некомфортное рабочее пространство может вызвать стресс
Неудобные позы во время работы за компьютером приводят к хроническим болям в спине, а неудобное пространство для работы вызывает стресс. Об этом рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.
Для сохранения здоровья и продуктивности необходимо создать вокруг себя комфортное рабочее пространство, чтобы минимизировать физическое, психологическое и эмоциональное напряжение, отметила специалист.
«Наше здоровье на 80% определяется ежедневными привычками, которые формируются в результате взаимодействия с окружающим пространством. Городская среда порой оказывается далеко не идеальной и может быть агрессивной к человеку, поэтому она требует оптимизации, чтобы помочь нам отказаться от деструктивных привычек», — рассказала Молоствова в беседе с RuNews24.ru.
По словам эксперта, из-за плохой эргономики рабочего места может появиться стресс, эмоциональное напряжение и постоянные боли в спине. А неправильное сидение часто приводит к напряжению мышц спины и нарушению кровообращения. Постепенно здоровье спины ухудшается, предупредила Молоствова.
Она также добавила, что для некоторых людей мобильный телефон является рабочим инструментом. Однако неудобная поза может негативно повлиять на здоровье.
Эксперт посоветовала по возможности ограничить время, проводимое за смартфоном, вместо текстовых сообщений записывать голосовые, поддерживать правильную осанку и периодически делать лёгкую зарядку.