Россиянам назвали фразы мошенников, которые запускают режим паники

05 сентября 2025, 10:40

Психолог Шпагина: мошенничество — это тонко спланированная психологическая атака

Фото: iStock/nevodka

Мошенники манипулируют эмоциями жертвы, подавляя критическое мышление. Об этом предупредила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.





По словам эксперта, мошенники используют методы на основе социально-психологических принципов, заставляя даже самого бдительного человека ошибиться.





«Одним из ключевых приёмов является создание острого дефицита времени и искусственной срочности. Такие фразы, как "решение нужно принять прямо сейчас" или "ваш счёт взломан, нужно немедленно всё проверить", запускают режим паники», — рассказала Шпагина в разговоре с RT.

«Мошенники создавали поддельные сайты, имитирующие официальные магазины приложений. После установки вредоносного ПО злоумышленники не только похищали деньги со счетов, но и оформляли микрозаймы через аккаунты на «Госуслугах»», — говорится в сообщении.