Россиянам назвали фразы мошенников, которые запускают режим паники
Психолог Шпагина: мошенничество — это тонко спланированная психологическая атака
Мошенники манипулируют эмоциями жертвы, подавляя критическое мышление. Об этом предупредила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
По словам эксперта, мошенники используют методы на основе социально-психологических принципов, заставляя даже самого бдительного человека ошибиться.
«Одним из ключевых приёмов является создание острого дефицита времени и искусственной срочности. Такие фразы, как "решение нужно принять прямо сейчас" или "ваш счёт взломан, нужно немедленно всё проверить", запускают режим паники», — рассказала Шпагина в разговоре с RT.Она пояснила, что мошенники стараются сделать так, чтобы человек не успел опомниться и трезво оценить ситуацию.
Кроме того, злоумышленники вовлекают жертву постепенно, начиная с безобидного, на первый взгляд, действия: назвать код из смс, скачать приложение или сделать символический взнос, постепенно увеличивая ставки.
Шпагина призвала не принимать никаких поспешных решений, связанных с деньгами или личными данными, и никогда не сообщать коды из смс, CVV-код карты и пароли.
Тем временем полицейские в Петербурге ликвидировали преступную группу, специализировавшуюся на хищении денежных средств с использованием фишинговых технологий, пишут argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Мошенники создавали поддельные сайты, имитирующие официальные магазины приложений. После установки вредоносного ПО злоумышленники не только похищали деньги со счетов, но и оформляли микрозаймы через аккаунты на «Госуслугах»», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, общая сумма ущерба составила около одного миллиона рублей.