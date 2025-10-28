Финансист Сафонов: четырехдневная рабочая неделя в России нереализуема
Введение четырехдневной рабочей недели в России вызывает много споров. Профессор Александр Сафонов из Финансового университета при правительстве РФ считает, что эта идея нереализуема, пишет РИА Новости.
Для сохранения объема ВВП на прежнем уровне необходимо увеличить производительность труда на 20% или привлечь 14 миллионов новых работников.
Сафонов подчеркивает, что даже если удастся привлечь дополнительный персонал, это приведет к снижению зарплат, что невозможно. В настоящее время некоторые компании переходят на четырехдневную рабочую неделю из-за низкого потребительского спроса. Однако такая мера часто означает потерю доходов для сотрудников.
Эксперт считает, что сокращение рабочей недели требует комплексного подхода и изменений во всех секторах экономики.
