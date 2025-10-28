Финансист Сафонов: четырехдневная рабочая неделя в России нереализуема

28 октября 2025, 08:24

Фото: iStock/littlehenrabi

Введение четырехдневной рабочей недели в России вызывает много споров. Профессор Александр Сафонов из Финансового университета при правительстве РФ считает, что эта идея нереализуема, пишет РИА Новости.