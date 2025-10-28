Стало известно, как изменились цены на новогодние искусственные ёлки в России
Экономист Лебединская: искусственную ель до 120 см можно купить за 1118 рублей
Качественная искусственная ель к Новому году обойдётся примерно в шесть тысяч рублей. Об этом рассказала доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
По её словам, покупка ёлки является одним из главных шагов при подготовке к Новому году.
«За последние три года стоимостный объём рынка искусственных ёлок в 2,3 раза превысил рынок натуральных елей, в ближайшие три года российский рынок искусственных деревьев будет расти в среднем на 5% в год с постепенным сокращением доли импорта. Рынок всё больше становится отечественным», — рассказала Лебединская в беседе с Life.ru.
Она уточнила, что цены на искусственные ёлки пока не поднимали. Так, в октябре текущего года качественное изделие высотой 120 см можно купить за 1118 рублей, что на 20% дешевле, чем в конце ноября прошлого года. А вот ёлки с дополнительным декором и элементами освещения в среднем обойдутся в 5870 рублей.
Декоративные деревья хорошего качества до двух метров можно приобрести за 6–7,5 тысяч рублей. Более высокие ёлки будут стоить около 40 тысяч рублей, заключила Лебединская.