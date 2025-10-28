Стало известно, как изменились цены на новогодние искусственные ёлки в России

28 октября 2025, 09:44

Экономист Лебединская: искусственную ель до 120 см можно купить за 1118 рублей

Фото: iStock/petrenkod

Качественная искусственная ель к Новому году обойдётся примерно в шесть тысяч рублей. Об этом рассказала доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.





По её словам, покупка ёлки является одним из главных шагов при подготовке к Новому году.





«За последние три года стоимостный объём рынка искусственных ёлок в 2,3 раза превысил рынок натуральных елей, в ближайшие три года российский рынок искусственных деревьев будет расти в среднем на 5% в год с постепенным сокращением доли импорта. Рынок всё больше становится отечественным», — рассказала Лебединская в беседе с Life.ru.