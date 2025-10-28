ТАСС: Водителей будут штрафовать за отсутствие флага России на номерах
С 1 января 2025 года за езду на автомобиле с номером, выданным с этой даты, но без изображения флага России, может грозить штраф в 500 рублей. Информацию приводит ТАСС.
С этого дня отсутствие триколора на госзнаке приравнивается к управлению с нестандартными номерами. Новая редакция ГОСТа «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» обязывает при выдаче новых знаков или при перерегистрации размещать изображение флага России в правом нижнем углу номера.
Норма распространяется только на таблички, выданные с 1 января 2025 года. Автомобили, зарегистрированные до этой даты и получившие знак в соответствии с прежним стандартом, нарушением считаться не будут.
Ранее сообщалось, что в Красноярске оштрафовали мужчину за автомобильные колпачки с запрещенной символикой.
