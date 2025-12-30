Эксперт объяснил смысл стратегии активного долголетия на примере Подмосковья
Правительство России утвердило масштабную стратегию по улучшению качества жизни старшего поколения до 2030 года. Ключевая цель — не просто увеличить долю пожилых граждан до 23%, но и превратить этот демографический вызов в ресурс для страны. О том, как эта работа уже ведется на практике и что реально мотивирует пенсионеров, в беседе с «Радио 1» рассказал глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
План правительства включает шесть ключевых направлений: от охраны здоровья и реализации личного потенциала до финансовой грамотности и социального волонтерства. Как отмечает эксперт, для Подмосковья, где почти два миллиона пенсионеров, это не просто концепция, а ежедневная работа, которой организация занимается уже три десятилетия.
«Союз пенсионеров — это не только про защиту интересов, но и про раскрытие возможностей», — подчеркивает Анатолий Никитин.Организация, зародившаяся в регионе, сегодня служит своеобразной лабораторией лучших практик. Яркий пример — информационная работа через собственную газету «Третий возраст» и масштабные спортивные инициативы.
«Мы видим, как люди получают удовольствие от жизни, процесса и результата своего творчества. Наша спартакиада в Коломне собирает более 500 участников от 55 до 80+ лет, а чемпионат по шашкам для профилактики когнитивных заболеваний объединил 50 регионов», — отмечает Никитин.Не менее важны проекты по реализации потенциала: от школы дефиле «Модный возраст» и творческих мастерских до мощного волонтерского движения в поддержку СВО и работы в школах. Финансовая безопасность пенсионеров обеспечивается через просветительские семинары с крупнейшими банками, где их учат противостоять мошенникам.
На законодательном фронте Союз активно лоббирует интересы старшего поколения. Одним из ключевых направлений Никитин называет возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам, что позволило многим выйти «из тени». Сейчас в повестке — возможная «13-я пенсия» и поиск разумных компромиссов для дополнительных льгот в условиях бюджетных ограничений.