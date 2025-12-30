Эксперт объяснил смысл стратегии активного долголетия на примере Подмосковья

30 декабря 2025, 09:53

Глава Союза пенсионеров Никитин: активное долголетие — демографический ресурс

оригинал Фото: iStock/Timofey Zadvornov

Правительство России утвердило масштабную стратегию по улучшению качества жизни старшего поколения до 2030 года. Ключевая цель — не просто увеличить долю пожилых граждан до 23%, но и превратить этот демографический вызов в ресурс для страны. О том, как эта работа уже ведется на практике и что реально мотивирует пенсионеров, в беседе с «Радио 1» рассказал глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.





План правительства включает шесть ключевых направлений: от охраны здоровья и реализации личного потенциала до финансовой грамотности и социального волонтерства. Как отмечает эксперт, для Подмосковья, где почти два миллиона пенсионеров, это не просто концепция, а ежедневная работа, которой организация занимается уже три десятилетия.

«Союз пенсионеров — это не только про защиту интересов, но и про раскрытие возможностей», — подчеркивает Анатолий Никитин.

«Мы видим, как люди получают удовольствие от жизни, процесса и результата своего творчества. Наша спартакиада в Коломне собирает более 500 участников от 55 до 80+ лет, а чемпионат по шашкам для профилактики когнитивных заболеваний объединил 50 регионов», — отмечает Никитин.