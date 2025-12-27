Россиян ждут вступающие в силу с 1 января 2026 года изменения
С 2026 года в России вступит в силу ряд нововведений, затрагивающих разные сферы жизни. Об этом 27 декабря сообщает ТАСС.
Так, самозанятые смогут самостоятельно оформлять больничные и получать по ним пособия. В целях усиления финансовой безопасности Банк России расширит список признаков подозрительных операций. Их станет 12 вместо нынешних шести.
Минимальный размер оплаты труда увеличат до 27 093 рублей. В военной сфере планируется перейти на круглогодичный призыв на срочную службу.
Также предусмотрели индексацию страховых пенсий на 7,6%, а период ухода за ребёнком до 1,5 года будет засчитываться в страховой стаж родителя. Малообеспеченные семьи смогут вернуть часть уплаченного за прошлый год НДФЛ.
Помимо этого, регионам выделят дополнительные средства на лечение граждан с опасными для жизни и хроническими заболеваниями.
Ранее сообщалось, что россиянам могут разрешить сдавать на права без предъявления медсправки.
