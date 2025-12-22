«Никаких угроз»: Экономист объяснил главный сигнал пресс-конференции Путина

22 декабря 2025, 12:38

Экономист Зубцов: экономика РФ развивается благоприятно

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

После прямой линии с президентом эксперты разбирают озвученные тезисы, касающиеся различных сфер жизни. Экономическая сторона не перестает волновать граждан, а именно стабильность, про которую сказал Владимир Путин.





Доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с «Радио 1» заявил, что ключевым посылом в экономической сфере стала уверенность президента в стабильности.





«Главное, что я услышал на этой конференции, — уверенность президента в том, что ситуация в экономике стабильна, развиваться будет нормально и, в общем, никаких серьезных угроз сегодня нет. Это чистая правда. Я тоже не вижу никаких серьезных угроз для российской экономики на ближайшие годы», — сказал он.

«3−4% роста реальной зарплаты — это очень хорошо. Не любая западная страна таким темпом роста реальных зарплат позавидует. Президент озвучил инициативы, касающиеся низкой безработицы, растущих доходов, опережающих индексации пенсий, увеличения пособий для многодетных семей — это все большой шаг вперед», — прокомментировал экономист.

«Озабоченностей я не увидел, есть факт уверенности в благоприятном развитии экономики на ближайшие годы. Вот это главное, что сказал президент», — резюмировал собеседник.