«Никаких угроз»: Экономист объяснил главный сигнал пресс-конференции Путина
Экономист Зубцов: экономика РФ развивается благоприятно
После прямой линии с президентом эксперты разбирают озвученные тезисы, касающиеся различных сфер жизни. Экономическая сторона не перестает волновать граждан, а именно стабильность, про которую сказал Владимир Путин.
Доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с «Радио 1» заявил, что ключевым посылом в экономической сфере стала уверенность президента в стабильности.
«Главное, что я услышал на этой конференции, — уверенность президента в том, что ситуация в экономике стабильна, развиваться будет нормально и, в общем, никаких серьезных угроз сегодня нет. Это чистая правда. Я тоже не вижу никаких серьезных угроз для российской экономики на ближайшие годы», — сказал он.
Касаясь конкретных цифр, эксперт отметил, что даже наметившееся замедление темпов роста — не повод для паники.
«3−4% роста реальной зарплаты — это очень хорошо. Не любая западная страна таким темпом роста реальных зарплат позавидует. Президент озвучил инициативы, касающиеся низкой безработицы, растущих доходов, опережающих индексации пенсий, увеличения пособий для многодетных семей — это все большой шаг вперед», — прокомментировал экономист.
Подводя итог, Зубец заключил, что общий тон выступления был позитивным и обнадеживающим для граждан.
«Озабоченностей я не увидел, есть факт уверенности в благоприятном развитии экономики на ближайшие годы. Вот это главное, что сказал президент», — резюмировал собеседник.