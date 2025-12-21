В Госдуме призвали вернуть прежний пенсионный возраст

21 декабря 2025, 11:27

Депутат Миронов: нужно добиваться возвращения прежнего пенсионного возраста

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что власти должны менять пенсионную систему, а не давать советы по выживанию. Он связал эти рекомендации с низким размером пенсий.





В беседе с «Газетой.Ru» Миронов раскритиковал идеи о накоплениях с молодости или об отсрочке выхода на пенсию для её увеличения. Он отметил, что из-за низкой продолжительности жизни многие не успеют получить повышенные выплаты, а инфляция обесценит их.



Депутат призвал поднять пенсии до уровня потребительской корзины и 40% от зарплаты.

«Давайте добиваться нормальной индексации — раз в квартал на размер инфляции за этот период, а не на показатель годичной давности. Давайте добиваться возвращения прежнего пенсионного возраста — это будет деятельной заботой о пожилых людях, а лицемерными поучениями сыт не будешь», — высказался политик.