Эксперт оценил законопроект о налоговых льготах на помощь будущим мамам

13 октября 2026, 17:55

Финансист Сафонов: закон о налоговых льготах будущим мамам зависит от компании

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

В Госдуму внесён законопроект из бюджетного пакета, который позволит работодателям перечислять материальную помощь сотрудницам уже в период декретного отпуска — за 70 дней до родов. Выплаты до 1 млн рублей на каждого ребёнка предлагается освободить от НДФЛ и страховых взносов. Согласно инициативе, компании смогут оказывать материальную помощь как после рождения ребёнка, так и заранее. Такая поддержка остаётся добровольной — работодатель сам решает, предоставлять ли её и в каком размере.





Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов в беседе с «Радио 1» отметил, что выделение 1 млн рублей возможно прежде всего крупным компаниями, которые имеют достаточные и устойчивые доходы.





«Поскольку это их не обязательство, а свободная воля. А у нас всё-таки с вами 36 млн человек занято в малом и среднем и даже микробизнесе», — отметил он.

«Материальная помощь, которая предоставлялась работникам, могла рассматриваться налоговой службой как индивидуальный доход получателя и предъявлять претензии работодателям с требованием уплаты страхового взноса в размере 30% и, естественно, НДФЛ. Итого на круг выходило, что за то, чтобы выплатили миллион, работодатель должен был начислить почти от полутора до одного миллиона семисот тысяч», — сказал эксперт.