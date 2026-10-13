Эксперт оценил законопроект о налоговых льготах на помощь будущим мамам
В Госдуму внесён законопроект из бюджетного пакета, который позволит работодателям перечислять материальную помощь сотрудницам уже в период декретного отпуска — за 70 дней до родов. Выплаты до 1 млн рублей на каждого ребёнка предлагается освободить от НДФЛ и страховых взносов. Согласно инициативе, компании смогут оказывать материальную помощь как после рождения ребёнка, так и заранее. Такая поддержка остаётся добровольной — работодатель сам решает, предоставлять ли её и в каком размере.
Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов в беседе с «Радио 1» отметил, что выделение 1 млн рублей возможно прежде всего крупным компаниями, которые имеют достаточные и устойчивые доходы.
«Поскольку это их не обязательство, а свободная воля. А у нас всё-таки с вами 36 млн человек занято в малом и среднем и даже микробизнесе», — отметил он.
По словам эксперта, подобная практика уже встречается в отдельных отраслях: металлругических, нефтяных, машиностроительных компаниях — они понимают, что таким образом не только поддерживают демографическую политику, но и положительным образом формируют имидж работодателя.
«Материальная помощь, которая предоставлялась работникам, могла рассматриваться налоговой службой как индивидуальный доход получателя и предъявлять претензии работодателям с требованием уплаты страхового взноса в размере 30% и, естественно, НДФЛ. Итого на круг выходило, что за то, чтобы выплатили миллион, работодатель должен был начислить почти от полутора до одного миллиона семисот тысяч», — сказал эксперт.
Говоря об информированности будущих мам, Сафонов подчеркнул, что они знают в первую очередь о государственных льготах.
«А что касается корпоративных программ, то это уже инициатива работодателя. Он должен объявлять о такого рода программах, и именно он перечисляет деньги», — резюмировал собеседник.