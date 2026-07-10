Дома трёх тысяч жителей Подмосковья подключили к газу благодаря льготам

10 июля 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

За пять лет с момента старта программы «Социальная газификация» Мособлгаз подключил к газу три тысячи жителей Подмосковья на льготных условиях. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Юбилейными льготными абонентами стала большая семья Никифоровых из деревни Семибратское городского округа Коломна. Супруги Анна и Игорь воспитывают троих детей.

«Очень рады, что нас газифицировали. Зимой дом уже будет тёплым, это позволит приступить к отделочным работам. Подали заявку через портал госуслуг, её очень быстро одобрили. Все сделали бесплатно. Меня сначала даже удивило, что такое вообще возможно. Мы очень довольны. Надеюсь, к следующему году закончим с отделкой и въедем в собственный дом», – поделился планами Игорь.