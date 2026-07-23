В Госдуме напомнили пенсионерам о льготах на земельный налог
Депутат Свищев: пенсионерам положена льгота по земельному налогу
Пенсионеры могут не платить налог за участок до шести соток. Об этом напомнил депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев.
В разговоре с Общественной Службой Новостей парламентарий отметил, что для многих россиян пенсионного возраста дачные участки являются не просто хобби, а серьезным подспорьем. Однако многие не знают, что государство освобождает пенсионеров от земельного налога при условии, что площадь участка не превышает шести соток.
«Это право закреплено в Налоговом кодексе, и оно действует по всей стране. В разгар дачного сезона я хочу напомнить об этом: если ваш участок шесть соток или меньше, то налог платить не нужно», — уточнил Свищев.
В случае, если участок больше, платить налоги придется только за площадь, превышающую шесть соток. Льгота распространяется на один земельный участок, находящийся в собственности у пенсионера. Предоставляется она автоматически.
При этом автоюрист, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева рассказала RT, что некоторым категориям граждан предоставляются льготы по транспортному налогу в зависимости от статуса. Так, они положены ветеранам, участникам СВО, инвалидам I и II групп, Героям СССР и Российской Федерации и другим социальным категориям.
«Льготы устанавливаются как на федеральном уровне, так и законами субъектов России. Чтобы граждане не запутались, на сайте Федеральной налоговой службы есть специальный сервис, где можно выбрать регион и узнать о положенных льготах», — уточнила она.
Автоюрист добавила, что льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога может быть полной или частичной. Условия зависят от региона и категории гражданина.