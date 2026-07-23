В Госдуме напомнили пенсионерам о льготах на земельный налог

23 июля 2026, 17:08

Депутат Свищев: пенсионерам положена льгота по земельному налогу

Фото: iStock/mizar_21984

Пенсионеры могут не платить налог за участок до шести соток. Об этом напомнил депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев.





В разговоре с Общественной Службой Новостей парламентарий отметил, что для многих россиян пенсионного возраста дачные участки являются не просто хобби, а серьезным подспорьем. Однако многие не знают, что государство освобождает пенсионеров от земельного налога при условии, что площадь участка не превышает шести соток.





«Это право закреплено в Налоговом кодексе, и оно действует по всей стране. В разгар дачного сезона я хочу напомнить об этом: если ваш участок шесть соток или меньше, то налог платить не нужно», — уточнил Свищев.

«Льготы устанавливаются как на федеральном уровне, так и законами субъектов России. Чтобы граждане не запутались, на сайте Федеральной налоговой службы есть специальный сервис, где можно выбрать регион и узнать о положенных льготах», — уточнила она.