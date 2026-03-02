Пенсионерам сообщили о малоизвестных льготах и способе их получить
Большинство начислений пенсионерам происходит автоматически, но в некоторых случаях следует обращаться в Социальный фонд, иначе есть риск потерять ряд льгот. Об этом сообщила в беседе с агентством «Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По ее словам, некоторые виды поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровнях, доступны только после личного обращения в местное отделение Социального фонда России (СФР). Пенсионеры могут быть не осведомлены о таких льготах.
К этим мерам относятся: доплата для пенсионеров, имеющих иждивенцев, доплата за сельский стаж, если он не был учтён при расчёте пенсии, а также надбавка за уход, назначаемая пенсионерам по достижении 80 лет, отметила экономист. Кроме того, личное обращение потребуется для оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, если расходы превышают установленную региональную норму.
То же самое касается налоговых вычетов за лечение и приобретение медикаментов. При изменении условий получения льгот необходимо своевременно уведомить СФР, подытожила Иванова-Швец.
