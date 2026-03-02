Пенсионерам сообщили о малоизвестных льготах и способе их получить

02 марта 2026, 08:19

Экономист Иванова-Швец: пенсионеры могут получить льготы, обратившись в Соцфонд

Фото: iStock/Inside Creative House

Большинство начислений пенсионерам происходит автоматически, но в некоторых случаях следует обращаться в Социальный фонд, иначе есть риск потерять ряд льгот. Об этом сообщила в беседе с агентством «Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.