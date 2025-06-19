Эксперт по рыбалке рассказал о правилах ловли рыбы в нерест

19 июня 2025, 14:21

Эксперт по рыбалке Латыш: в нерест рыбу лучше не ловить

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

Лето — сезон выезда на водоемы и, конечно, рыбалки. Однако здесь стоит учитывать безопасность и законность ловли по всем факторам.





Специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» рассказал о правилах рыбалки во время нереста рыбы.





«Есть закон, в котором четко прописано, что все, пойманное с помощью сетей, называется браконьерством и уголовно наказывается. Когда идет нерест, нужна только одна удочка и один крючок. Но лучше, конечно, перетерпеть и просто не ловить рыбу. Я считаю, что нужно в целом закрывать рыбалку в нерест», — сказал эксперт.

«Здесь ничего страшного нет, если рыба аккуратно заглотила крючок, у нее все зарастет. То, что она попалась на крючок и 30 секунд была на свежем воздухе, является проблемой», — объяснил Латыш.