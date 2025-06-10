В Москве неизвестные похитили молодую девушку
В Москве неизвестные похитили девушку на глазах у толпы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Со слов очевидцев, группа мужчин силой затолкала молодую девушку в легковой автомобиль. Она кричала и звала на помощь. Находящиеся вокруг люди попытались ей помочь, но не смогли.
Инцидент произошёл на Автозаводской улице. На опубликованных кадрах видно, как мужчины и женщины, проходившие мимо, пытались выхватить девушку из рук похитителей, однако те оказались сильнее.
По данным на 16:07 мск, все участники инцидента уже находятся в отделе полиции. Выяснилось, что девушка, которую затолкали в автомобиль, проходила лечение в рехабе из-за проблем с наркотиками. Её пытались силой вернуть в лечебное учреждение по инициативе матери, которая находилась рядом с машиной.
Теперь всех задержанных допрашивают. Их действиям дадут оценку в рамках правового поля.
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