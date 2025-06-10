В Мособлдуме напомнили о правилах безопасности при купании в Подмосковье и штрафах за их нарушения
В Мособлдуме напомнили правила безопасности при купании в водоёмах
В Подмосковье открылся купальный сезон, поэтому стоит вспомнить о необходимости соблюдать правила безопасности, нарушение которых может привести к серьёзным последствиям.
Среди основных запретов – купание в запрещённых местах, заплывы за буйки и приближения к судам. Кроме того, запрещено находиться в воде в состоянии опьянения, сообщил «Радио 1» заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.
«В Подмосковье растёт число оборудованных мест для купания. Сегодня их более 200. В то же время мы видим, что по-прежнему некоторые пренебрегают элементарными планами безопасности на водоёмах и купаются в необорудованных местах, что приводит к трагическим последствиям. Печальная статистика такова, что с начала этого сезона, у нас уже погибли семь человек и ещё один был спасён. Купаться нужно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды», – отметил депутат.За нарушение установленных норм безопасности на воде предусмотрены меры ответственности, в том числе штрафы.
«Для физических лиц сегодня определены штрафы в размере 1 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Штраф за нарушение мер обеспечения безопасности детей на водных объектах для граждан составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юрлиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. В случае повторного правонарушения предусмотрено увеличение штрафных санкций», – сказал Черкасов.Депутат напомнил о жёстких ограничениях в правилах использования маломерных судов, и судовладельцы о них знают. Когда они получают удостоверение на право управления маломерным судом и сдают экзамен, они изучают все запреты.
«Однако и купающимся следует вести себя очень осторожно, когда поблизости находится такое маломерное судно. К сожалению, практика показывает, что владельцы маломерных судов часто грешат употреблением спиртных напитков и не всегда адекватны в своём поведении на воде», – подчеркнул собеседник «Радио 1».Кроме того, существуют нормы для рыболовства и организации рыбалок на территории водоёмов в Подмосковье. Имеются в виду частные водоёмы, где организуется платная рыбалка.
«Прежде всего, речь идёт об ограничениях использования сетей и так называемых фидерных удилищ, то есть удилищ с дальним забросом. Это уже не поплавочная удочка, когда крючок находится на расстоянии до 10 метров. Здесь идёт заброс на 30, 40, 50 и даже более метров. Есть ещё и спиннинговые снасти, которые тоже можно забрасывать очень далеко», – напомнил Николай Черкасов.Депутат также напомнил, что в начале купального сезона Роспотребнадзор проводит исследование водоёмов и выдаёт разрешение на возможность купания или наоборот устанавливать запрет на купание в том или ином водоёме, в зависимости от санитарного состояния воды.
Если гражданин обнаружил источник загрязнения на водоёме, который разрешён для использования, об этом необходимо оповестить органы местного самоуправления. Там есть подразделения, контролирующие соблюдение экологических норм на своей территории. Но прежде всего, должен будет отреагировать Роспотребнадзор, который запретит дальнейшее использование этого водоёма.