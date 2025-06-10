В Мособлдуме напомнили о правилах безопасности при купании в Подмосковье и штрафах за их нарушения

10 июня 2025, 15:09

В Мособлдуме напомнили правила безопасности при купании в водоёмах

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В Подмосковье открылся купальный сезон, поэтому стоит вспомнить о необходимости соблюдать правила безопасности, нарушение которых может привести к серьёзным последствиям.





Среди основных запретов – купание в запрещённых местах, заплывы за буйки и приближения к судам. Кроме того, запрещено находиться в воде в состоянии опьянения, сообщил «Радио 1» заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

«В Подмосковье растёт число оборудованных мест для купания. Сегодня их более 200. В то же время мы видим, что по-прежнему некоторые пренебрегают элементарными планами безопасности на водоёмах и купаются в необорудованных местах, что приводит к трагическим последствиям. Печальная статистика такова, что с начала этого сезона, у нас уже погибли семь человек и ещё один был спасён. Купаться нужно только в официально установленных местах отдыха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о качестве воды», – отметил депутат.

«Для физических лиц сегодня определены штрафы в размере 1 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Штраф за нарушение мер обеспечения безопасности детей на водных объектах для граждан составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юрлиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. В случае повторного правонарушения предусмотрено увеличение штрафных санкций», – сказал Черкасов.

«Однако и купающимся следует вести себя очень осторожно, когда поблизости находится такое маломерное судно. К сожалению, практика показывает, что владельцы маломерных судов часто грешат употреблением спиртных напитков и не всегда адекватны в своём поведении на воде», – подчеркнул собеседник «Радио 1».

«Прежде всего, речь идёт об ограничениях использования сетей и так называемых фидерных удилищ, то есть удилищ с дальним забросом. Это уже не поплавочная удочка, когда крючок находится на расстоянии до 10 метров. Здесь идёт заброс на 30, 40, 50 и даже более метров. Есть ещё и спиннинговые снасти, которые тоже можно забрасывать очень далеко», – напомнил Николай Черкасов.