«Не контакт с грызунами»: Врач назвал главную опасность хантавируса

12 мая 2026, 12:43

Врач Жемчугов: главная опасность хантавируса — в пыли

Хантавирус, о котором в последнее время заговорили вновь, известен специалистам уже десятилетиями. В России случаи заболевания регистрируют с 1978 года, однако за последние 25 лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Сотрудники Роспотребнадзора подчеркивают: риск мутации вируса и его передачи от человека к человеку остается «крайне низким».





Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» порекомендовал не игнорировать угрозу, исходящую от грызунов.





«На всей планете он есть. Но делится на две такие большие разновидности: Старого Света и Нового Света. В наших широтах заболевание проявляется в форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Вирус повреждает мелкие сосуды. В первую очередь глаза — видно, что кровоизлияния красные на глаза. Высокая температура, сильная головная боль. Самое опасное — это повреждение почек. Отек почек, прекращается выделение мочи, человек умирает от уремии», — сказал он.

«Происходит от грызунов через их сухие выделения. Пыль поднимается, например, при сельскохозяйственных работах с сеном и соломой. Во время уборочных работ — вспышки среди рабочих, весной, когда перезимовавшие стога сена и солому начинают ворошить и возить на корм скоту», — отметил Жемчугов.

