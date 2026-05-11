Врач назвал симптомы перекрёстной аллергии

11 мая 2026, 15:08

Аллерголог Щепеляев: при поллинозе нельзя орехи и яблоки

Фото: istockphoto/Ilona Shorokhova

Врач-аллерголог Скандинавского центра здоровья Даниил Щепеляев рассказал о продуктах, провоцирующих перекрёстную аллергию весной, способах облегчения симптомов и ситуациях, когда требуется вызов скорой помощи. По словам специалиста, у людей с поллинозом в период цветения берёзы может развиться синдром оральной аллергии.





Как пишет RT, иммунная система ошибочно принимает белки некоторых свежих фруктов, овощей и орехов за белок пыльцы Bet v 1, что вызывает зуд, отёк слизистой рта, першение в горле и кашель. В большинстве случаев реакция ограничивается ротовой полостью, однако орехи (фундук, миндаль, грецкий) и соевые продукты способны привести к тяжёлым последствиям — отёку гортани, удушью и анафилаксии. Щепеляев подчеркнул, что при появлении хрипоты, отёка лица или резкой слабости после употребления орехов необходимо немедленно вызвать скорую помощь.



Среди продуктов, которые чаще всего дают перекрёстную реакцию у пациентов с чувствительностью к пыльце берёзы и ольхи — косточковые (яблоко, груша, персик, вишня, абрикос), ягоды (клубника, малина), овощи (морковь, сельдерей, сырой картофель), орехи и бобовые, а также некоторые виды зелени. При этом термически обработанные продукты — запечённые яблоки, варенье, тушёные овощи и выпечка с орехами — обычно безопасны.



Врач рекомендовал в сезон цветения берёзы (апрель-май) значительно сократить употребление сырых фруктов и овощей, а при первых признаках аллергии обращаться к специалистам, избегая самолечения.



