Эксперт раскрыл истинную суть нового сбора с автовладельцев

29 декабря 2025, 10:33

Автоксперт Шапарин: рост утильсбора ведет к повышению цен на авто

Фото: iStock/olrat

В начале декабря в России официально заработал механизм взимания утилизационного сбора. Платёж обязателен как для ввозимых в страну автомобилей, так и для машин российского производства при выпуске в обращение. В Минпромторге его позиционируют как экологический и технологический взнос. Однако экспертное сообщество видит в нём иной смысл. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радио 1» обозначил ключевую проблему.







«Утилизационный сбор, согласно Налоговому кодексу, — это неналоговый доход бюджета. К реальной утилизации машин в России этот сбор не имеет решительно никакого отношения. Это, по большому счету, налог», — заявил Шапарин.

«Будут ли в связи с этим скидки для покупателей продукции АвтоВАЗа? Нет, конечно. Потому что скидки положены только АвтоВАЗу в силу трудностей его жизни», — констатировал эксперт.

«Чем меньше конкуренция, тем выше цены — это базовый закон экономики», — напомнил Шапарин.