Эксперт раскрыл истинную суть нового сбора с автовладельцев
Автоксперт Шапарин: рост утильсбора ведет к повышению цен на авто
В начале декабря в России официально заработал механизм взимания утилизационного сбора. Платёж обязателен как для ввозимых в страну автомобилей, так и для машин российского производства при выпуске в обращение. В Минпромторге его позиционируют как экологический и технологический взнос. Однако экспертное сообщество видит в нём иной смысл. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Радио 1» обозначил ключевую проблему.
«Утилизационный сбор, согласно Налоговому кодексу, — это неналоговый доход бюджета. К реальной утилизации машин в России этот сбор не имеет решительно никакого отношения. Это, по большому счету, налог», — заявил Шапарин.Сейчас ведомство предлагает новую инициативу: отсрочить уплату этого сбора для отечественных автопроизводителей. По словам эксперта, это бухгалтерская мера, призванная улучшить финансовые условия для компаний, в первую очередь — для АвтоВАЗа. Ранее сбор платился, находился в бюджете, а затем возвращался производителю в зависимости от уровня локализации. Теперь же эти средства предлагается оставлять в обороте компаний на время моратория. Однако, по мнению Шапарина, это вряд ли станет существенным подспорьем для отечественного автопрома и уж точно не отразится на цене для конечного покупателя.
«Будут ли в связи с этим скидки для покупателей продукции АвтоВАЗа? Нет, конечно. Потому что скидки положены только АвтоВАЗу в силу трудностей его жизни», — констатировал эксперт.Более того, по его прогнозу, грядущее повышение утильсбора для нелокализованного транспорта и для физлиц может привести к обратному эффекту — снижению конкуренции и, как следствие, росту цен.
«Чем меньше конкуренция, тем выше цены — это базовый закон экономики», — напомнил Шапарин.Говоря о перспективах на следующий год, эксперт обратил внимание на другие вызовы для автовладельцев: возможный рост тарифов ОСАГО под предлогом увеличения лимитов выплат, а также политику уплотнительной застройки в крупных городах, которая сокращает парковочные пространства. Отдельной темой стало лоббирование допуска к такси только автомобилей российского производства.
Таким образом, новации в области утилизационного сбора являются лишь частью сложной мозаики государственной поддержки отечественного автопрома. Как отметил Антон Шапарин, эти меры напрямую не касаются потребителей, но косвенно влияют на рынок, уровень конкуренции и, в конечном итоге, на карман каждого, кто планирует покупку машины.