В РФ откроют хабы по продаже подержанных машин со скидкой до 40%
Лизинговые компании хотят создать в больших городах России площадки для прямой продажи изъятых автомобилей со скидками до 40%.
В «Газпромбанк Автолизинг» рассказали «Известиям», что первую подобную площадку на 300 единиц техники открыли осенью в Ростове-на-Дону. Теперь компания хочет организовать такие хабы в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Предполагается, что такие «автосалоны» в два раза увеличат объемы продаж.
Другие лизинговые компании прорабатывают аналогичное решение. Всего в начале 2026 года несколько продавцов откроют до десятка торговых хабов.
«Продаваться там будут грузовые и легковые автомобили, которые ранее работали в коммерческих парках, в такси, сервисах доставки так называемой "последней мили", в организациях и на предприятиях. Эти машины возвращались арендодателям из-за несоблюдения договоров в 2025 году», — говорится в материале.
Отмечается, что там будут предлагать скидки на автомобили до 40%.
При этом вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с «Москвой 24» предупредил, что опасность покупки автомобиля на хабах после лизинга зависит исключительно от его состояния.
«Это могут быть аукционы или прямые продажи, в том числе с большими скидками до 40%, чтобы кредитные организации могли быстрее избавиться от непрофильных активов, например, когда компания-арендатор не смогла выплачивать лизинговые платежи», — рассказал эксперт.
Он уточнил, что сам по себе факт приобретения авто через такой хаб не несет дополнительных рисков.
Хайцеэр не исключил, что цены на таких площадках окажутся рыночными, а часть машин будут приобретать оптовые перекупщики для дальнейшей продажи в розницу.