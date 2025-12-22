В РФ откроют хабы по продаже подержанных машин со скидкой до 40%

22 декабря 2025, 15:15

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Лизинговые компании хотят создать в больших городах России площадки для прямой продажи изъятых автомобилей со скидками до 40%.





В «Газпромбанк Автолизинг» рассказали «Известиям», что первую подобную площадку на 300 единиц техники открыли осенью в Ростове-на-Дону. Теперь компания хочет организовать такие хабы в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Предполагается, что такие «автосалоны» в два раза увеличат объемы продаж.



Другие лизинговые компании прорабатывают аналогичное решение. Всего в начале 2026 года несколько продавцов откроют до десятка торговых хабов.





«Продаваться там будут грузовые и легковые автомобили, которые ранее работали в коммерческих парках, в такси, сервисах доставки так называемой "последней мили", в организациях и на предприятиях. Эти машины возвращались арендодателям из-за несоблюдения договоров в 2025 году», — говорится в материале.

«Это могут быть аукционы или прямые продажи, в том числе с большими скидками до 40%, чтобы кредитные организации могли быстрее избавиться от непрофильных активов, например, когда компания-арендатор не смогла выплачивать лизинговые платежи», — рассказал эксперт.