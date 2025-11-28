Автоэксперт: новый механизм утильсбора учитывает мощность двигателя

28 ноября 2025, 16:22

Фото: iStock/Fahroni

Новый механизм утилизационного сбора на автомобили будет учитывать мощность двигателя. Об этом рассказала автоэксперт Елена Лисовская.





Базовая ставка остаётся 20 тысяч рублей, к ней применяется коэффициент в зависимости от л.с. Для машин свыше 160 л.с. сбор сопоставим с коммерческим — от 1 до 2 миллионов рублей и выше.





«Теперь, условно, двухлитровая машина может иметь разные «утили» в зависимости от того, насколько она мощная. Понятно, что чем мощнее, тем больше утиль», — пояснила Лисовская в беседе с «Татар-информ».