Автоэксперт: новый механизм утильсбора учитывает мощность двигателя
Новый механизм утилизационного сбора на автомобили будет учитывать мощность двигателя. Об этом рассказала автоэксперт Елена Лисовская.
Базовая ставка остаётся 20 тысяч рублей, к ней применяется коэффициент в зависимости от л.с. Для машин свыше 160 л.с. сбор сопоставим с коммерческим — от 1 до 2 миллионов рублей и выше.
«Теперь, условно, двухлитровая машина может иметь разные «утили» в зависимости от того, насколько она мощная. Понятно, что чем мощнее, тем больше утиль», — пояснила Лисовская в беседе с «Татар-информ».
Автомобили с двигателем до 160 л.с., ввезённые для личного пользования, сохраняют льготы: новые авто облагаются сбором 3,4 тысячи рублей, машины старше трёх лет — 5,2 тысячи рублей.