Россиянам раскрыли, грозит ли штраф за украшение авто в новогодние праздники

28 декабря 2025, 13:01

Юрист Воропаев: новогодние наклейки на стекле автомобиля могут привести к штрафу

Фото: Istock/Dieter Stahl

Некоторые водители украшают машины к Новому году. Они используют наклейки на лобовое стекло и светодиодные гирлянды. О том, разрешено ли передвигаться на таком автомобиле по городу рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.





В беседе с «RT» Воропаев указал, что любая наклейка на стёклах автомобиля ухудшает обзор.

«Есть перечень условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Так как наклейка (как на заднем, так и лобовом стекле машины. — прим. ред.) будет ограничивать обзор с места водителя. И за это предусмотрен штраф», — пояснил эксперт.

«Тут уже речь может идти о лишении прав. От шести месяцев до одного года», — уточнил автоюрист.