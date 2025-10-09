Эксперт раскрыла, чем библиотека будущего в Луховицах привлекает молодежь
Директор библиотеки Андросова: Луховицы привлекают молодежь VR-технологиями
Как привлечь в библиотеку подростков и чем заинтересовать старшее поколение? В Луховицах нашли ответ на этот вопрос, превратив книгохранилище в многофункциональный культурный хаб. О новых ролях библиотекарей и обратной связи от жителей, в беседе с «Радио 1» рассказала директор Луховицкой межпоселенческой библиотеки имени поэта Ивана Морозова Екатерина Андросова.
После ремонта библиотека в Луховицах стала местом притяжения для самой разной публики.
«Наше открытие собрало огромную аудиторию, залы просто ломились от гостей», — констатировала директор учреждения.Для привлечения молодёжи здесь запускают уникальные проекты.
«Мы запускаем проект по профориентации в VR, где будем рассказывать ребятам о медицинской профессии, разглядывая её изнутри через это технологичное устройство», — привела пример Андросова.При этом не забывают и о других возрастных группах. Для представителей «золотого возраста» проходят концертные программы, музыкальные квартирники, поэтические вечера. Для детей и родителей готовят проекты с грантовой поддержкой. Преобразилась и работа сотрудников.
«Библиотекарям давно уже пришлось осваивать новые роли. Это и работа с соцсетями, сейчас мы активно все осваиваем нейросети, уже даже предлагаем мастер-классы по работе с нейросетями нашим пользователям», — отметила директор.Жители города высоко оценили произошедшие изменения.
«Очень много положительных отзывов в соцсетях. Люди были очень удивлены нашими преобразованиями. Теперь главная задача — предлагать нашим любимым читателям качественное, интеллектуально-творческое содержание», — резюмировала Екатерина Андросова.