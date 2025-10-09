Эксперт раскрыла, чем библиотека будущего в Луховицах привлекает молодежь

09 октября 2025, 10:04

Директор библиотеки Андросова: Луховицы привлекают молодежь VR-технологиями

оригинал Фото: istockphoto / Vera Chitaeva

Как привлечь в библиотеку подростков и чем заинтересовать старшее поколение? В Луховицах нашли ответ на этот вопрос, превратив книгохранилище в многофункциональный культурный хаб. О новых ролях библиотекарей и обратной связи от жителей, в беседе с «Радио 1» рассказала директор Луховицкой межпоселенческой библиотеки имени поэта Ивана Морозова Екатерина Андросова.





После ремонта библиотека в Луховицах стала местом притяжения для самой разной публики.





«Наше открытие собрало огромную аудиторию, залы просто ломились от гостей», — констатировала директор учреждения.

«Мы запускаем проект по профориентации в VR, где будем рассказывать ребятам о медицинской профессии, разглядывая её изнутри через это технологичное устройство», — привела пример Андросова.

«Библиотекарям давно уже пришлось осваивать новые роли. Это и работа с соцсетями, сейчас мы активно все осваиваем нейросети, уже даже предлагаем мастер-классы по работе с нейросетями нашим пользователям», — отметила директор.

«Очень много положительных отзывов в соцсетях. Люди были очень удивлены нашими преобразованиями. Теперь главная задача — предлагать нашим любимым читателям качественное, интеллектуально-творческое содержание», — резюмировала Екатерина Андросова.