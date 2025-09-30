День воссоединения Донбасса и России: как отмечают 30 сентября, традиции и история
30 сентября — особая дата в календаре России. С 2023 года страна отмечает День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Праздник символизирует историческую справедливость и общность судеб русского народа. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Дата празднования воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с РоссиейЕжегодно День воссоединения отмечается 30 сентября. С момента его учреждения в 2023 году по всей стране в эту дату проходят масштабные торжественные мероприятия: митинги, патриотические концерты и акции, объединяющие людей.
Суть и значение праздника30 сентября — это день, когда четыре новых региона официально вошли в состав России. Праздник олицетворяет единство, защиту прав и свобод людей, а также их право на самоопределение. Он подчеркивает, что теперь жители этих земель — полноправные граждане одной страны с общими ценностями, языком и историческим наследием. Этот день является символом национальной гордости и солидарности со всеми народами России.
Путин обратился к россиянам по случаю Дня воссоединения с новыми регионами
Исторический путь к воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с РоссиейДорога к этому событию была долгой и трагической. Отправной точкой стала весна 2014 года, когда жители юго-востока Украины, несогласные с госпереворотом в Киеве, заявили о своем стремлении к самоопределению. В Донецке и Луганске это вылилось в вооруженное сопротивление. Уже в апреле были провозглашены ДНР и ЛНР, а в мае референдумы показали подавляющую поддержку суверенитета (89,7% и 96,2% соответственно). Украина не признала эти решения, что привело к восьми годам конфликта, унесшего тысячи жизней.
Несмотря на Минские соглашения, попытки мирного урегулирования блокировались. Донбасс все эти годы жил в условиях экономической блокады и постоянных обстрелов. Россия оказывала гуманитарную поддержку. Эскалация конфликта в начале 2022 года привела к резкому обострению ситуации. 21 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля началась специальная военная операция. В ходе нее российские войска установили контроль над территориями Запорожской и Херсонской областей.Ключевым этапом стали референдумы о вхождении в состав России, прошедшие с 23 по 27 сентября 2022 года. По их результатам, за присоединение высказалось подавляющее большинство жителей: ДНР — 99,2%, ЛНР — 98,4%, Запорожская область — 93,1%, Херсонская область — 87%.
30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии новых субъектов в состав РФ. После одобрения Конституционным судом процесс был завершен. Новые регионы сохранили свой статус, русский язык стал государственным, а в 2023 году прошли первые выборы в местные органы власти.
Как отмечают День воссоединения в 2025 годуВ Донбассе и на других новых территориях 30 сентября является официальным выходным днем. Центрами празднования становятся масштабные митинги-концерты, посвященные единству. Устанавливаются памятные знаки, открываются тематические выставки. К празднику активно присоединяются и другие регионы России. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах проходят церемонии возложения цветов к мемориалам героям СВО.
Средства массовой информации поддерживают дух праздника: транслируются документальные фильмы и репортажи, публикуются интервью с очевидцами событий. Важной частью является образовательная программа: в школах и вузах проводятся «уроки мужества», лекции и дискуссии, чтобы молодое поколение понимало значение этого исторического события.