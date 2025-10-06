Педагог Коробовского лицея представила Шатуру на форуме классных руководителей
Учитель русского языка и литературы Коробовского лицея Татьяна Соколова представила Шатуру на Всероссийском форуме классных руководителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Коллеги, ученики и родители знают Татьяну Васильевну как талантливого и увлечённого педагога. Мы гордимся, что именно она стала лицом шатурского образования на всероссийском уровне», – отметили в управлении образования администрации муниципалитета.Соколова – активный участник, многократный победитель и призёр многих конкурсов профессионального мастерства. Удостоена многочисленных наград. Разработала к урокам русского языка и литературы авторские пособия, которые пользуются успехом у коллег из образовательных учреждений Шатуры.
Татьяна Васильевна имеет учебно-методические публикации в педагогических печатных изданиях. Каждый год её ученики становятся победителями и призёрами творческих и интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад на муниципальном и региональном уровнях.
Пятый Всероссийский форум классных руководителей собрал в Москве более тысячи делегатов из всех 89 регионов России и ещё девяти стран. Три дня педагоги обсуждали темы взаимоотношений в коллективе, безопасности, воспитания ценностей, а также инструменты и подходы к профориентации.