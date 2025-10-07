В Москве проведут Международный Кремлёвский благотворительный кадетский бал
В Москве 10 декабря состоится Х Международный Кремлёвский благотворительный кадетский бал. В этом году он будет посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, сообщили организаторы.
Президент России Владимир Путин поддержал проведение бала. Он высоко оценил значимость проекта в укреплении патриотического воспитания молодёжи, традиционных духовно-нравственных ценностей, расширении культурных дружественных молодёжных связей.
Патриотический проект «Международный Кремлёвский благотворительный кадетский бал» реализуют в Москве с 2016 года. В основе проекта – сохранение и передача новым поколениям духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и исторических традиций.
Участниками бала станут молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет из всех регионов России, в том числе из Московской области.
Узнать подробности проекта и подать заявку на участие модно на сайте.
