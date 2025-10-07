В Москве проведут Международный Кремлёвский благотворительный кадетский бал

07 октября 2025, 14:37

Фото: сайт mkkb.ru

В Москве 10 декабря состоится Х Международный Кремлёвский благотворительный кадетский бал. В этом году он будет посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, сообщили организаторы.