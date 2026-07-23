Психолог рассказал, как установить ограничения на использование телефона ребёнком

23 июля 2026, 15:42

Психолог Громов: ограничивать экранное время ребёнка необходимо постепенно

Фото: iStock/Михаил Руденко

Летом дети проводят в телефонах, планшетах и компьютерах особенно много времени. У родителей не всегда есть возможность каждый день водить ребёнка в лагерь, на экскурсии или организовывать дорогие развлечения. Попытка резко забрать гаджет часто приводит к ссорам и протестам. Как сократить экранное время без конфликтов и чем занять школьника дома?





Психолог, отец троих детей и бывший школьный работник Сергей Громов в беседе с «Радио 1» рассказал, что полностью запрещать гаджеты не стоит. Родителям важно установить понятные правила и обсуждать их с ребёнком. Эксперт советует снижать время за экраном постепенно. Сначала взрослым следует обсудить с сыном или дочерью новый режим и объяснить, на сколько минут будет сокращаться использование телефона.





«Важно проговорить и договориться, то есть получить подтверждение от ребёнка, что он на это согласен», — подчеркнул Громов.

Фото: iStock/vorDa

«Мы не можем заменить телефон, но меняем содержание, которым гаджет в руках ребёнка наполнен», — отметил он.