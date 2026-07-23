Психолог рассказал, как установить ограничения на использование телефона ребёнком
Летом дети проводят в телефонах, планшетах и компьютерах особенно много времени. У родителей не всегда есть возможность каждый день водить ребёнка в лагерь, на экскурсии или организовывать дорогие развлечения. Попытка резко забрать гаджет часто приводит к ссорам и протестам. Как сократить экранное время без конфликтов и чем занять школьника дома?
Психолог, отец троих детей и бывший школьный работник Сергей Громов в беседе с «Радио 1» рассказал, что полностью запрещать гаджеты не стоит. Родителям важно установить понятные правила и обсуждать их с ребёнком. Эксперт советует снижать время за экраном постепенно. Сначала взрослым следует обсудить с сыном или дочерью новый режим и объяснить, на сколько минут будет сокращаться использование телефона.
«Важно проговорить и договориться, то есть получить подтверждение от ребёнка, что он на это согласен», — подчеркнул Громов.
По его словам, дети внимательно смотрят на поведение родителей. Если взрослые требуют от ребёнка отложить смартфон, но сами постоянно листают ленту, такое правило вызывает вопросы и кажется несправедливым. Психолог предложил родителям иногда включаться в мобильные игры вместе с детьми. Тогда уменьшение времени за игрой станет общим решением. Ребёнку легче принять ограничение, если папа или мама тоже готовы раньше закончить игру.
При этом заменить гаджет привычными занятиями непросто. Телефон быстро даёт ребёнку эмоции и удовольствие, поэтому книга, телевизор или обычные игры могут показаться менее интересными. Однако это не значит, что от альтернатив нужно отказываться. Один из вариантов — изменить содержание экранного времени. Вместо коротких роликов и социальных сетей ребёнок может использовать телефон для изучения таблицы умножения, логических задач, обучающих приложений или творчества.
«Мы не можем заменить телефон, но меняем содержание, которым гаджет в руках ребёнка наполнен», — отметил он.
Ещё один способ — совместное творчество. Родителям не стоит просто отправлять ребёнка рисовать, лепить или мастерить. Лучше предложить занятие и участвовать в нём вместе. Полный запрет на гаджеты во время каникул, по мнению эксперта, принесёт больше вреда, чем пользы. Сергей рекомендует установить родительский контроль, согласовать дневной лимит и научить ребёнка самому распределять доступное время. Такой навык пригодится не только летом, но и во взрослой жизни.