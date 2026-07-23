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Психолог рассказал, как установить ограничения на использование телефона ребёнком

Психолог Громов: ограничивать экранное время ребёнка необходимо постепенно
Фото: iStock/Михаил Руденко

Летом дети проводят в телефонах, планшетах и компьютерах особенно много времени. У родителей не всегда есть возможность каждый день водить ребёнка в лагерь, на экскурсии или организовывать дорогие развлечения. Попытка резко забрать гаджет часто приводит к ссорам и протестам. Как сократить экранное время без конфликтов и чем занять школьника дома?



Психолог, отец троих детей и бывший школьный работник Сергей Громов в беседе с «Радио 1» рассказал, что полностью запрещать гаджеты не стоит. Родителям важно установить понятные правила и обсуждать их с ребёнком. Эксперт советует снижать время за экраном постепенно. Сначала взрослым следует обсудить с сыном или дочерью новый режим и объяснить, на сколько минут будет сокращаться использование телефона.

«Важно проговорить и договориться, то есть получить подтверждение от ребёнка, что он на это согласен», — подчеркнул Громов.

По его словам, дети внимательно смотрят на поведение родителей. Если взрослые требуют от ребёнка отложить смартфон, но сами постоянно листают ленту, такое правило вызывает вопросы и кажется несправедливым. Психолог предложил родителям иногда включаться в мобильные игры вместе с детьми. Тогда уменьшение времени за игрой станет общим решением. Ребёнку легче принять ограничение, если папа или мама тоже готовы раньше закончить игру.

Фото: iStock/vorDa
При этом заменить гаджет привычными занятиями непросто. Телефон быстро даёт ребёнку эмоции и удовольствие, поэтому книга, телевизор или обычные игры могут показаться менее интересными. Однако это не значит, что от альтернатив нужно отказываться. Один из вариантов — изменить содержание экранного времени. Вместо коротких роликов и социальных сетей ребёнок может использовать телефон для изучения таблицы умножения, логических задач, обучающих приложений или творчества.

«Мы не можем заменить телефон, но меняем содержание, которым гаджет в руках ребёнка наполнен», — отметил он.

Ещё один способ — совместное творчество. Родителям не стоит просто отправлять ребёнка рисовать, лепить или мастерить. Лучше предложить занятие и участвовать в нём вместе. Полный запрет на гаджеты во время каникул, по мнению эксперта, принесёт больше вреда, чем пользы. Сергей рекомендует установить родительский контроль, согласовать дневной лимит и научить ребёнка самому распределять доступное время. Такой навык пригодится не только летом, но и во взрослой жизни.
Дарья Осипова

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