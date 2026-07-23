Восемь кошек из приютов ждут новых хозяев на фестивале «Вкус лета» в Москве
Благотворительная выставка-пристройство кошек пройдет 25 и 26 июля в пространстве «Три вокзала. Депо» в рамках фестиваля «Вкус лета». Вход бесплатный по предварительной регистрации.
Главным событием станет встреча с восемью кошками из приютов разных городов. Все животные здоровы, привиты и социализированы. Гости смогут узнать их истории, задать интересующие вопросы кураторам, пройти собеседование и забрать питомца домой. Для этого необходимо иметь при себе паспорт. Каждый будущий владелец получит полезные подарки для питомца.
Кроме того, посетителей ждут лекции о породах собак, консультации ветеринарного диетолога и зоопсихологов. А кинологи расскажут о воспитании и содержании питомцев. Также пройдут показательные выступления по дрессировке, парад костюмов, спортивные соревнования и викторины с призами. Для детей подготовили лепку, раскраски и другие творческие задания.
Зоофест Эко станет местом, где можно поговорить о заботе о животных, волонтерстве и способах помощи приютам. Мероприятие организовала региональная общественная организация «Найди друга». С деталями можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке.
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