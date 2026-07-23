«Ждать не надо»: россиянам рассказали, как отличить усталость от первых признаков инсульта

23 июля 2026, 13:26

Невролог Сутормин: резкая головная боль и асимметрия лица указывают на инсульт

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Постоянная усталость, стресс и головная боль давно стали привычными спутниками современного человека. Но где проходит граница между обычным переутомлением и симптомами, которые могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем? Когда достаточно отдохнуть, а в каких случаях нельзя терять ни минуты?





Главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин рассказал в эфире «Радио 1», какие симптомы требуют немедленного обращения за медицинской помощью, а какие можно некоторое время понаблюдать. Особую опасность, по словам специалиста, представляют внезапные неврологические нарушения, тогда как проявления, связанные с переутомлением, могут пройти после отдыха.





«Резко появившаяся без веских причин сильная головная боль, нарушение чувствительности, движений в руке или ноге, нарушения глотания, проблемы с речью, прогрессирующее нарушение памяти — это повод экстренно обратиться к врачу», — указал врач.

«Давайте наблюдение разделим на две вещи. Если появилась асимметрия лица, то есть пациент перед зеркалом не может улыбнуться, или если не может поднять две руки одновременно симметрично, в случае появления нарушения речи — надо сразу вызывать 103 или 112. Тут ждать не надо, важно вызывать сразу. А если мы говорим о симптомах усталости, тут, действительно, около недели можно посмотреть, даже если это сохраняется после кратковременного отдыха. Но это тоже повод планово сходить к неврологу», — отметил специалист.