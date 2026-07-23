«Ждать не надо»: россиянам рассказали, как отличить усталость от первых признаков инсульта
Постоянная усталость, стресс и головная боль давно стали привычными спутниками современного человека. Но где проходит граница между обычным переутомлением и симптомами, которые могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем? Когда достаточно отдохнуть, а в каких случаях нельзя терять ни минуты?
Главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области, руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин рассказал в эфире «Радио 1», какие симптомы требуют немедленного обращения за медицинской помощью, а какие можно некоторое время понаблюдать. Особую опасность, по словам специалиста, представляют внезапные неврологические нарушения, тогда как проявления, связанные с переутомлением, могут пройти после отдыха.
«Резко появившаяся без веских причин сильная головная боль, нарушение чувствительности, движений в руке или ноге, нарушения глотания, проблемы с речью, прогрессирующее нарушение памяти — это повод экстренно обратиться к врачу», — указал врач.
Отдельно Сутормин объяснил, как действовать при подозрении на инсульт. Некоторые признаки требуют не наблюдения, а немедленного вызова скорой помощи, тогда как жалобы, связанные с усталостью или ухудшением памяти, можно оценить в течение нескольких дней после отдыха.
«Давайте наблюдение разделим на две вещи. Если появилась асимметрия лица, то есть пациент перед зеркалом не может улыбнуться, или если не может поднять две руки одновременно симметрично, в случае появления нарушения речи — надо сразу вызывать 103 или 112. Тут ждать не надо, важно вызывать сразу. А если мы говорим о симптомах усталости, тут, действительно, около недели можно посмотреть, даже если это сохраняется после кратковременного отдыха. Но это тоже повод планово сходить к неврологу», — отметил специалист.