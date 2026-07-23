В Новосибирске начнут готовить специалистов по спортивному программированию

23 июля 2026, 14:46

Фото: iStock/whyframestudio

В Новосибирске появится программа среднего профессионального образования по спортивному программированию. Об этом рассказал председатель Федерации спортивного программирования Новосибирской области и президент Лиги «Квазар» Павел Ревердатто.





По его словам, сейчас растет потребность в квалифицированных кадрах, которые смогут не только участвовать, но и организовывать соответствующие турниры, работать судьями и тренерами, а также комментировать соревнования по спортивному программированию.





«На турнирах по спортивному программированию участники пишут код на языке программирования, чтобы создать приложения, сайты, различные сервисы. Спортсмены ищут и устраняют системные уязвимости, отрабатывают методы защиты от кибератак», — рассказал Ревердатто в разговоре с Om1 Новосибирск.