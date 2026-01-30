«Поддельно и опасно»: Россиянам рассказали, как выбрать качественную молочную продукцию

30 января 2026, 12:44

Эксперт Бражко: нужно смотреть информацию о товаре на портале Роскачества

Фото: iStock/baibaz

В России за 2025 год обнаружили на прилавках магазинов рекордное количество поддельной молочной продукции. С мая 2024 года было заблокировано 613 млн попыток продажи с нарушениями. Основные причины блокировок: 333 млн — просроченная продукция, 278 млн — товары, нелегально введённые в оборот.





Эксперт Роскачества Наталья Завьялова в беседе с «Радио 1» заявила, что качественная молочная продукция — один из столпов здорового питания, поэтому ее неосторожное использование может привести к неприятным последствиям для здоровья.



По ее словам, обычному покупателю, чтобы защитить себя от фальцифицированного продукта, нужно смотреть на цену и проверять информацию о продукте.





«Качественный продукт не может стоить дёшево. Если вы видите очень низкие цены, которые кардинально отличаются от стоимости товаров на полке, это должно насторожить. Проверять информацию можно, изучая рейтинги на портале Роскачества (rskrf.ru), где названы все проверенные марки — как достойные, так и фальсифицированные», — сказала собеседница.

«Ни в коем случае нельзя покупать товар, с которым вы ранее не были знакомы, то есть от так называемого нового неизвестного фасовщика. Еще нужно брать товары среднего ценового сегмента (не самой низкой и не самой высокой стоимости)», — дополнил он.