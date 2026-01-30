Уролог предупредил об опасности ночных походов в туалет
Частые ночные походы в туалет могут быть опасны, предупредил уролог Марк Гадзиян. О том, чем грозит эта привычка, он рассказал в своем блоге.
Гадзиян отметил, что многие пожилые люди, которые часто встают ночью в туалет, рискуют получить перелом шейки бедра из-за падения в темноте. После такого перелома многие из них теряют способность ходить, у них развивается пневмония, и они умирают, подчеркнул врач.
По словам специалиста, среди мужчин выживаемость в первый год после перелома составляет 63%, а среди женщин — 80%. Однако после 80 лет риск смертельного исхода значительно возрастает. В этом возрасте каждый второй человек умирает после такого перелома, заключил доктор.
