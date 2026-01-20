«Жажда и запоры»: диетолог назвала симптомы недостатка воды в организме
Диетолог Мухина: стакан теплой воды с утра поможет запустить метаболизм
Пить воду можно до, во время и после еды, однако важно ориентироваться на сигналы организма и соблюдать умеренность. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.
По ее словам, лучше всего пить теплую воду по одному-двум глоткам каждые десять минут в течение дня. Стакан теплой воды утром поможет «запустить» метаболизм и устранить ночной застой желчи.
«Питьё воды утром, особенно тёплой, полезно для гидратации и может способствовать нормальной работе кишечника. Если у человека проблемы с завтраком и утренним аппетитом, то можно в тёплую воду добавить лимон или совсем чуть-чуть яблочного уксуса», — посоветовала Мухина в разговоре с RT.
Она предупредила, что большой объем во время еды может разбавить желудочный сок и вызвать тяжесть. Так, в сутки необходимо выпивать жидкости исходя из формулы: 30 мл на 1 кг веса у женщин и 35 мл на 1 кг веса у мужчин. Кроме воды хорошо пить несладкие травяные чаи, бульоны, морсы и отвары.
На недостаток воды в организме могут указывать жажда, сухость во рту, сухость кожи, запоры, тёмная моча, головокружение и усталость.
В свою очередь врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила Москве 24, что самым полезным сыром является адыгейский.
«Этот продукт содержит много белка, фосфора, кальция, калия, магния, цинка и витаминов групп А, В, Д и К. Кроме этого, сыр богат аминокислотами — лизином, валином, метионином и триптофаном. Они, в частности, улучшают нервную систему, помогают выработке серотонина и улучшают засыпание», — пояснила эксперт.
При этом Соломатина предупредила, что любой сыр является очень калорийным продуктом. Поэтому тем, кто контролирует вес, следует выбирать варианты с наименьшей жирностью. Диетолог уточнила, что в день стоит съедать не более 50 граммов сыра и не сочетать его со сливочным маслом.