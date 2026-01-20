«Жажда и запоры»: диетолог назвала симптомы недостатка воды в организме

20 января 2026, 17:23

Диетолог Мухина: стакан теплой воды с утра поможет запустить метаболизм

Фото: iStock/Alter_photo

Пить воду можно до, во время и после еды, однако важно ориентироваться на сигналы организма и соблюдать умеренность. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.





По ее словам, лучше всего пить теплую воду по одному-двум глоткам каждые десять минут в течение дня. Стакан теплой воды утром поможет «запустить» метаболизм и устранить ночной застой желчи.





«Питьё воды утром, особенно тёплой, полезно для гидратации и может способствовать нормальной работе кишечника. Если у человека проблемы с завтраком и утренним аппетитом, то можно в тёплую воду добавить лимон или совсем чуть-чуть яблочного уксуса», — посоветовала Мухина в разговоре с RT.

